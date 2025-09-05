Глава Якутии сообщил, смогут ли ученые клонировать мамонтенка Яну

Глава Якутии сообщил, что мамонтенок Яна не подходит для клонирования

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев пояснил, что обнаруженная туша мамонтенка Яны, которую продемонстрировали участникам Восточного экономического форума, не предоставляет достаточных возможностей для клонирования этого вымершего вида, пишет РИА Новости .

По словам главы региона, несмотря на хорошую сохранность найденного образца, его состояние все же недостаточно для проведения успешных работ по воссозданию мамонта.

При этом Николаев выразил надежду, что в будущем якутские исследователи смогут обнаружить останки древнего животного с еще лучшей степенью сохранности, что потенциально откроет новые перспективы для научных исследований.

Весной 2025 года российские ученые вскрыли тушу мамонтенка Яны в надежде найти целые ядра в клетках, которые можно будет использовать для клонирования вымершего вида. Внутри животного, которое жило около 50 тыс. лет назад, нашли внутренние органы, сохранившиеся до наших дней в достаточно хорошем состоянии.