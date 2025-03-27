Российские ученые вскрыли тушу детеныша мамонта возрастом около 50 тыс лет
Фото - © © Щеголева Ольга / Фотобанк Лори
Российские ученые вскрыли тушу детеныша мамонта возрастом около 50 тыс. лет. Специалисты надеются найти целые ядра клеток для возможного клонирования, сообщает РЕН ТВ.
Семинар прошел в Северо-Восточном федеральном университете имени М. К. Аммосова в Якутске. Останки мамонтенка обнаружили в июне 2024 года в вытаявшем слое почвы кратера Батагайка. Животное является самкой, которую назвали Яной в честь ближайшей реки.
«На вскрытии мы увидели практически сохраненный интактный желудок, легкие, слои мышцы, диафрагму — все это сохранилось в очень хорошем состоянии», — рассказал профессор кафедры эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии Артемий Гончаров.
Он подчеркнул, что хорошее состояние туши мамонтенка дает основания надеяться на успешные результаты исследований.
Ректор университета, Анатолий Николаев назвал мамонтенка редкой и уникальной находкой, так как туше животного удалось пережить два глобальных оледенения Земли. Ученый добавил, что благодаря мамонтенку наука попытается клонировать его.
Ранее стало известно, что ученые и климатологи обеспокоены ситуацией с рекордным повышением уровня мирового океана в связи с глобальным потеплением. За последние 30 лет темпы роста стали вдвое быстрее.