Российские ученые вскрыли тушу детеныша мамонта возрастом около 50 тыс лет

Российские ученые вскрыли тушу детеныша мамонта возрастом около 50 тыс. лет. Специалисты надеются найти целые ядра клеток для возможного клонирования, сообщает РЕН ТВ .

Семинар прошел в Северо-Восточном федеральном университете имени М. К. Аммосова в Якутске. Останки мамонтенка обнаружили в июне 2024 года в вытаявшем слое почвы кратера Батагайка. Животное является самкой, которую назвали Яной в честь ближайшей реки.

«На вскрытии мы увидели практически сохраненный интактный желудок, легкие, слои мышцы, диафрагму — все это сохранилось в очень хорошем состоянии», — рассказал профессор кафедры эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии Артемий Гончаров.

Он подчеркнул, что хорошее состояние туши мамонтенка дает основания надеяться на успешные результаты исследований.

Ректор университета, Анатолий Николаев назвал мамонтенка редкой и уникальной находкой, так как туше животного удалось пережить два глобальных оледенения Земли. Ученый добавил, что благодаря мамонтенку наука попытается клонировать его.

Ранее стало известно, что ученые и климатологи обеспокоены ситуацией с рекордным повышением уровня мирового океана в связи с глобальным потеплением. За последние 30 лет темпы роста стали вдвое быстрее.