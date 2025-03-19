Ученые бьют тревогу из-за ускорения темпов роста уровня мирового океана

Океанограф NASA: рост уровня океана в 2024 году оказался выше, чем ожидалось

Ученые и климатологи обеспокоены ситуацией с рекордным повышением уровня мирового океана в связи с глобальным потеплением, а за последние 30 лет темпы роста стали вдвое быстрее, сообщает сайт MK.Ru .

«Рост, который мы наблюдали в 2024 году, оказался выше, чем мы ожидали. <…> Уровень океана продолжает повышаться, и темпы повышения становятся все быстрее», — отметил океанограф Джош Уиллис из лаборатории реактивного движения NASA.

По данным исследований, темпы повышения уровня моря с 1993 по 2023 год стали вдвое выше, что вызывает опасения у специалистов.

За последние несколько десятилетий повышение уровня моря составило 10 сантиметров, а в ближайшие десятилетия вода у берегов США может подняться в среднем на 25-30 сантиметров, и это серьезная угроза для жителей прибрежных населенных пунктов. По данным ООН, в низменных прибрежных зонах живут около 900 миллионов человек, которые могут пострадать.

Климатологи призывают глав государств быстро реагировать на вызовы за счет комплексного подхода к решению проблемы глобального изменения климата.

Ранее климатолог рассказал, что активное таяние ледников на Эльбрусе грозит не только наводнениями, но и сокращением запасов пресной воды. До конца XXI века Кавказ может потерять 85% ледников.