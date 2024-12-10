Климатолог рассказал, чем опасно таяние ледников Эльбруса

На Эльбрусе тает лед, скоро его там никто не найдет: чем это грозит России

Глобальное потепление привело к активному таянию ледников высочайшей вершины России — Эльбруса. Климатолог Арсений Юрганов рассказал, какие негативные последствия это может иметь для Кавказа и всей страны, сообщает RuNews24.ru .

Гляциологи отметили, что за последние 10 лет повсеместно сократилась площадь ледников Кавказских гор. При неблагоприятном сценарии к концу текущего столетия Кавказ потеряет 85% своих ледников, сказал Юрганов.

По его словам, «деградация» ледников Эльбруса, который за 20 лет уже потерял 23% своей ледниковой шапки, грозит серьезными проблемами для жителей региона. Например, наводнениями и эрозией берегов рек, а также сокращением запасов пресной воды, что может ухудшить водоснабжение населенных пунктов и ситуацию в сельском хозяйстве.

Всего на Северном Кавказе насчитывается более 2 тысяч ледников. За прошедшие 100 лет ледники Кавказа потеряли около 40% своей площади, отметил эксперт.