В ноябре в Таиланде реализуют просветительский проект «Слово о русском сердце»

Россотрудничество совместно с АНО «Центр креативных индустрий „Новый город“ в целях укрепления положительного имиджа и эффективного продвижения на мировой арене национальных интересов РФ и формирования международных связей и контактов в образовательной, культурной, туристической, научно-технической и экономической сферах, развития инструментов общественной дипломатии реализует культурно-просветительский проект „Слово о русском сердце“, сообщает пресс-служба Россотрудничества.

Проект укрепляет имидж России за границей в образовательной, научно-технической, культурной и экономической областях, демонстрируя богатство русской души.

Цель проекта — организация и проведение события-бренда по укреплению положительного имиджа России в странах БРИКС и АСЕАН.

Проект успешно реализован в Китайской Народной Республике и Республике Индия в 2024 году, а также в Республике Индонезия в 2025 году, и запланирован к реализации в Королевстве Таиланд (остров Пхукет) 1–4 ноября 2025 г.

Проект состоит из выставочной, концертной и деловой программ с участием профильных региональных и федеральных представителей власти и бизнеса, В2В встреч, представителей культуры, в том числе включает выставки брендов.

Тематические блоки проекта соответствуют ключевым направлениям программы:

традиционная культура;

индустрия туризма и гостеприимства;

международное сотрудничество и Русский мир;

молодежное сотрудничество;

русский язык и образование;

цифровые индустрии и ИИ;

экология и устойчивое развитие;

СМИ и медиа-индустрия;

бизнес-миссии.

Приглашаем Вас принять участие в Проекте в качестве почетного гостя и просим рассмотреть возможность интеграции в ключевые направления программы. Со своей стороны готовы реализовать иные варианты включения в Проект важных и актуальных тем. Участие партнеров в проекте осуществляется за счет собственных средств. Россотрудничество готово предоставить: