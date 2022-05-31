РИАМО - 31 мая. Единороссы подвели итоги электронного предварительного голосования по определению кандидата для выдвижения на дополнительных выборах в Московскую областную думу по Воскресенскому одномандатному избирательному округу №2. Лидером стала Екатерина Лобышева – член партии, руководитель спортивного Клуба «Школа чемпионов», общественный деятель Московской области.

Как отметил председатель регионального отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, участие в предварительно голосовании – обязательное условие для тех, кто хочет представлять партию на выборах. Процедура максимально открытая и кандидатами могли стать все желающие вне зависимости от партийного статуса.

На право представлять «Единую Россию» на довыборах в Мособлдуму претендовало 7 человек. В период проведения голосования кандидаты активно работали в округах, встречались с жителями, собирали предложения по развитию территорий, участвовали в работе гуманитарных центров по оказанию помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик.

Подводя итоги предварительного голосования, лидер подмосковных единороссов выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество с его участниками.

«Желаю победителям предварительного голосования успехов, активной избирательной кампании и конечно же дальнейшей работы в команде «Единой России». С теми, кто не прошел, мы обязательно продолжим взаимодействие в рамках нашей проектной деятельности и реализации партийной программы», – отметил Игорь Брынцалов.

В Подмосковье предварительное голосование проходило по 8 основным кампаниям по выборам депутатов Совета депутатов городских округов и 6 кампаниям по довыборам, в том числе в Московскую областную думу по Воскресенскому одномандатному округу. Общее количество избирателей на этих выборных территориях составляет свыше 1,2 млн человек.

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