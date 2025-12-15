В Жуковке Подмосковья ввели в эксплуатацию новую блочно-модульную котельную

Главное управление государственного строительного надзора Московской области завершило проверку и подтвердило готовность новой блочно-модульной котельной мощностью 1,5 гК в час в поселке Жуковка, сообщает пресс-служба Главного управления Московской области.

Новая котельная площадью 67,2 квадратных метра построена в жилом комплексе «Жуковка-2» и предназначена для эффективного обогрева сотен домов. Современные технологии позволяют обеспечить стабильное отопление и горячее водоснабжение тысячам жителей.

В ходе строительства инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Московской области контролировали все этапы работ. Объект признан полностью готовым к эксплуатации.

Особое внимание уделили энергоэффективности: для крыши использованы металлические панели с минеральной ватой толщиной 120 мм, а стены выполнены из трехслойных сэндвич-панелей с противопожарным утеплителем. Это обеспечивает надежную теплоизоляцию и поддержание комфортного микроклимата в любое время года.

Котельная способна работать в автономном режиме без постоянного присутствия персонала, что повышает безопасность и снижает эксплуатационные расходы. Жители поселка смогут получать качественное тепло и горячую воду круглый год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что основной этап модернизации котельной в Климовске завершат уже в этом году. Специалисты проведут ремонт почти 11 км теплосетей и подключат индивидуальные тепловые пункты в 143 МКД.

«У нас здесь два котла, которые мы модернизировали, так называемые «сотки». При потреблении Климовском мощности в 100 гкал в час имеем здесь двойной резерв. Также будет установлен новый котел меньшей мощности, но не менее важный, чтобы обеспечить подачу тепла. Очень много мы заменили автоматики для того, чтобы управление котельными также велось максимально рационально», — заявил Воробьев.