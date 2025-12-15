Спасатели Подмосковья эвакуировали пилотов после крушения самолета в Серпухове 13 декабря

Сотрудники ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с другими экстренными службами 13 декабря провели поисково-спасательную операцию и эвакуировали двух пилотов легкомоторного самолета, потерпевшего крушение в городском округе Серпухов, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

В субботу, 13 декабря, в районе деревни Новинки-Бегичево городского округа Серпухов потерпел крушение двухместный легкомоторный самолет Cessna-172. На борту находились два пилота, один из которых получил тяжелые травмы. Информация о падении поступила на пульт диспетчера ЕДДС в 16:25.

К месту происшествия были направлены спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас», АСС «Юпитер», сотрудники МЧС России и авиационно-спасательного центра. Место крушения находилось в труднодоступной лесистой и болотистой местности, что осложнило работу наземных подразделений. Для поиска и эвакуации пострадавших был задействован вертолет МИ-8 Центрального авиационного поисково-спасательного центра.

Один из пилотов смог связаться с поисковиками и развел костер, чтобы обозначить свое местоположение. Экипаж вертолета заметил дым, однако посадка в этом районе была невозможна. Спасатели были спущены с вертолета на расстоянии 500–700 метров от места крушения. Вторая группа спасателей пешком преодолела лесной массив, чтобы помочь в эвакуации пострадавших к точке подъема на борт вертолета.

Оба пилота были оперативно эвакуированы на площадку аэродрома «Новинки» и переданы бригаде «Медицины катастроф» для оказания медицинской помощи. Спасательная операция стала примером эффективного взаимодействия экстренных служб.

