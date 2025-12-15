Водозаборный узел реконструировали в деревне Шустиково Наро-Фоминского округа

В деревне Шустиково Наро-Фоминского округа завершили реконструкцию водозаборного узла, благодаря чему жители будут обеспечены качественной питьевой водой в объеме 240 кубометров в сутки, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Водозаборный узел № 671 в деревне Шустиково Наро-Фоминского округа прошел реконструкцию. В результате работ удалось устранить проблему повышенного содержания железа в воде. Производительность объекта после обновления составит 240 кубометров воды в сутки.

Главгосстройнадзор Московской области проверил объект и выдал заключение о соответствии проекту. В ближайшее время водозаборный узел введут в эксплуатацию.

В рамках реконструкции установили модульную станцию водоочистки с узлами грубой очистки, аэрации, обезжелезивания, фильтрации, умягчения и дозирования гипохлорита натрия. Специалисты заменили технологическое оборудование: вместо старых насосов ЭЦВ установили модели Grundfos, обновили водоподающие трубы и насосную группу.

Работы проводили без остановки подачи воды, жители не испытывали перебоев водоснабжения. Модернизация выполнена по региональной программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

