Евросоюз расширил санкционный список, добавив в него международное движение русофилов, а также нескольких иностранных граждан. Ограничения были введены вскоре после Третьего конгресса движения, который собрал представителей 51 страны, включая 12 государств ЕС.

В новый перечень попали, помимо участников движения, бывший помощник шерифа Флориды Джон Марк Дуган, 142-й батальон радиоэлектронной борьбы ВС России, французский военкор Ксавье Моро, экс-советник НАТО Жак Бо и украинская журналистка Диана Панченко. Санкции предусматривают запрет на въезд в ЕС и блокировку финансовых активов.

Учредитель «Царьграда» Константин Малофеев отметил, что включение движения в санкционный список свидетельствует о признании его деятельности.

«Внесение в санкционный список ЕС свидетельствует о том, что их деятельность по борьбе за мир дает свои плоды. Разжигатели войны из Брюсселя ополчились на МДР в бессильной злобе от того, что народы европейских стран не хотят воевать с Россией за их коррупционные схемы с Зеленским», — подчеркнул Малофеев.

Он также добавил, что движение не имеет юридического лица, поэтому санкции выглядят формальными. По мнению директора Института «Царьград» Александра Дугина, решение ЕС только усилит популярность движения.

