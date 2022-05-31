РИАМО - 31 мая. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил школьников из подмосковного Физтех-лицея, которые завоевали 2 золота, серебро и бронзу на Азиатской олимпиаде по физике. Он пожелал им дерзать и побеждать дальше.

«Ребята из подмосковного Физтех-лицея выиграли 4 медали на Азиатской олимпиаде по физике в составе сборной России! Это одна из самых сложных олимпиад в мире. Всего в ней участвовали 20 стран — Китай, Индия, Израиль, Сингапур, Таиланд и другие», — написал Воробьев в Telegram-канале.

Он уточнил, что Вадим Ерин и Олег Калашников завоевали золото, Данияр Тухватулин – серебро, Владимир Савинцев – бронзу.

«Ребята, вы наша гордость! Дерзайте, побеждайте!» — заключил губернатор.

Олимпиада проводилась в дистанционном формате. Сборная РФ участвовала в конкурсных испытаниях на площадке Московского физико-технического института (МФТИ). Всего российская команда выиграла 3 золотых, 3 серебряных медали и 2 бронзовых награды.

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