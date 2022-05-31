РИАМО - 31 мая. Столичная полиция задержала депутата Мосгордумы Сергея Митрохина во время встречи с жителями, сообщает Федеральное агентство новостей.

Помощница депутата Мария Чуприна рассказала, что в момент задержания Митрохин находился на улице Ефремова.

Встреча с жителями района Хамовники была посвящена прокладке коммуникаций для строительства элитных апартаментов. Депутата забрали во время встречи и увезли в районное ОВД.

Чуприна уточнила, что к Митрохину выехал адвокат Сергей Тельнов.

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