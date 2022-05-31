РИАМО – 31 мая. На территории Одинцовского округа дали символический старт возведению 4 школ. Глава муниципалитета Андрей Иванов заложил капсулу времени на месте возведения школы в микрорайоне Восточный Звенигорода, сообщает пресс-служба администрации округа.

Во вторник, в преддверии Дня защиты детей, вице-премьер РФ Татьяна Голикова и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дали старт строительству 20 школ в регионе. Образовательные организации построят в рамках президентского проекта «Современная школа».

Ежегодно число учащихся в регионе увеличивается почти на 40 тыс. человек. Губернатор отметил, что в следующем учебном году ожидается, что будет более 1 млн учеников. Перед строителями стоит задача сдать все учреждения в эксплуатацию в 2024 году, часть из них введут в строй раньше – в 2023 году.

В микрорайоне Восточный в Звенигороде глава Одинцовского округа Андрей Иванов заложил капсулу времени в основание новой школы. В церемонии также приняли участие будущие ученики, педагоги, родители. Новая школа будет рассчитана на 1,1 тыс. школьников. Благодаря ей будут разгружены 3 учебных корпуса школы «КвантУм», сейчас там средняя наполняемость классов составляет 36 человек. Иванов добавил, что возведение новой школы позволит проводить занятия в 1 смену.

«Восточный – это проблемный микрорайон Звенигорода. Школа здесь должна была появиться еще в 2015 году. Но из-за банкротства застройщик, компания Су-155, не выполнил свои обязательства перед дольщиками и не построил ни одного социального объекта. На сегодняшний день мы смогли ввести в эксплуатацию уже 8 корпусов», — сказал Иванов.

Он добавил, что в этом микрорайоне живут 692 ребенка. Пока они учатся в других школах города, нередко во 2 смену. После окончания строительства новой школы они будут учиться рядом с домом.

Иванов отметил, что новая школа является для Звенигорода знаковым событием. В городе живет около 50 тыс. человек. Глава округа добавил, что из процедуры банкротства был «вырван» и оформлен в муниципальную собственность земельный участок в 2,5 га. В декабре 2021 года был подписан госконтракт на проектирование и строительство. Вместе с родителями власти муниципалитета будут с первого дня контролировать соблюдение графика и качество работы. 1 сентября 2024 года школьники пойдут в новое учебное заведение.

Иванов рассказал, что в рамках реализации губернаторского проекта «Открытый стадион» у новой школы в микрорайоне Восточный обустроят стадион, который будет соответствовать всем современным требованиям. Кроме школы в микрорайоне Восточный, в округе во вторник также заложили новый корпус Одинцовской гимназии №14 на 500 мест, новые здания Немчиновского лицея на 550 мест и Успенской средней общеобразовательной школы в поселке Горки-2 на 550 мест.

Будь в курсе! Подписывайся на Telegram-канал РИАМО.