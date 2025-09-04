Гарбузов: в Москве в рамках ГЧП появится 10 инфраструктурных объектов

В столице действует свыше 750 соглашений, которые предусматривают различные механизмы государственно-частного партнерства (ГЧП). Общий объем привлеченных инвестиций в экономику города достигнет примерно 6,5 трлн рублей, сообщил во время X Восточного экономического форума министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолий Гарбузов.

«Москва сегодня является флагманом государственно-частного партнерства и второй год подряд возглавляет рейтинг регионов по уровню развития ГЧП Минэкономразвития России. В рамках классических форм государственно-частного партнерства в городе появится десять новых крупных инфраструктурных объектов», — отметил Гарбузов.

В настоящее время ведется строительство двух заводов по экологичной переработке илового осадка, расположенных на территории Люберецких и Курьяновских очистных сооружений. Совокупные инвестиции в этот проект составят около 27 млрд рублей. Новые производства будут полностью соответствовать строгим мировым экологическим нормативам.

Кроме того, на площадке Люберецких очистных сооружений планируется создать предприятие для удаления азота и фосфора из сточных вод с последующей возможностью производства фосфатных удобрений. На его реализацию будет направлено приблизительно 12,4 млрд рублей.

Помимо этого, в результате заключения концессионных соглашений в столице появятся четыре новых современных гостиницы. Они разместятся в неиспользуемых объектах недвижимости в Дорогомилове, Таганском и Мещанском районах. Инвесторы проведут полную реконструкцию исторических зданий, оснастят их современным оборудованием и мебелью. Общий объем вложений в эти проекты превысит 500 млн рублей. Согласно условиям соглашений, все созданные по концессии отели должны соответствовать категории не ниже трех звезд.

На инвестиционной стадии находится проект создания многофункционального спортивного комплекса на территории инновационного центра «Сколково». Он будет включать площадки для занятий более чем 15 видами спорта. Также в нем будут работать хоккейная школа «Красная Машина Юниор» (проект академии СКА), школы фигурного катания, дзюдо и плавания. Инвестиции в реализацию этого проекта оцениваются в 3,4 млрд рублей.

Городом заключены два концессионных соглашения на строительство платных скоростных автомагистралей. Одна из трасс соединит Ленинградское шоссе и 3-ю Магистральную улицу, создав альтернативный подъезд к деловому центру «Москва-Сити» и Национальному космическому центру в обход Ленинградского проспекта. Вторая магистраль будет проложена от улицы Трофимова до Севастопольского проспекта, что обеспечит дополнительный выезд из районов ЗИЛ и Южнопортовый без необходимости использовать Третье транспортное кольцо и Варшавское шоссе.

Директор Городского агентства управления инвестициями Андрей Балук в рамках сессии «Всем миром!» (секция «Финансовый конвейер») пояснил, что первые четыре объекта, созданные в рамках ГЧП, уже функционируют. В Мещанском районе работает Московский международный онкологический центр, на западе столицы запущен проспект Багратиона, открыта инновационная общеобразовательная школа «СКОЛКА», а также введен в эксплуатацию завод по утилизации вышедшей из строя электронной техники.

«Общий объем привлеченных инвестиций в эти проекты составил порядка 92 млрд рублей», — добавил Балук.

Начиная с 2013 года, город заключил с инвесторами 10 концессионных соглашений и 1 соглашение о ГЧП в сферах образования, здравоохранения, автодорожного строительства, ЖКХ, гостиничного обслуживания, а также одно соглашение о ГЧП в экологической сфере. Суммарный объем инвестиций в эти проекты достигнет порядка 314 млрд рублей.