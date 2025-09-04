Абрам Овеян призвал бороться с переписыванием истории и защищать суверенитет

Победа над Японией в 1945 году существенно повлияла на послевоенный миропорядок, международные отношения и внутреннюю ситуацию в ряде государств. По мнению почетного консула Армении в Тюмени Абрама Овеяна, уроки того времени не теряют своей актуальности и сегодня, служа напоминанием о ключевой роли сотрудничества и диалога между нациями для недопущения новых конфликтов, сообщает СМИ2 .

По его убеждению, для президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина крайне важным является сохранение исторической памяти об итогах войны с фашистской Германией и милитаристской Японией. Как отметил Абрам Овеян, Пекин активно проводит линию о том, что решающий вклад в победу над фашизмом внесли не США и их союзники, а Китай и Советский Союз. Официальная китайская историография, как он добавил, ведет отсчет своей «войны сопротивления японской агрессии» с 1931 года — то есть за целое десятилетие до вступления США в конфликт. По словам консула Овеяна, Владимир Путин в интервью перед визитом в Китай указал, что стремление некоторых западных стран пересмотреть историю проистекает из нежелания признавать прямую вину предшественников нынешних элит Запада в развязывании мировой войны. При этом страны ШОС по итогам саммита в Тяньцзине заявили о важности объективного освещения событий Второй мировой войны и недопустимости реабилитации нацистской идеологии.

Абрам Овеян также напомнил, что все народы СССР внесли свой вклад в общую Победу, 80-летие которой будет отмечаться в 2025 году. Он ссылается на научные данные, согласно которым на японском фронте сражались до 30 тысяч военнослужащих-армян. А по информации посла Китая в Армении Ли Синьвэя, 6 тысяч из них участвовали в боях против японских захватчиков на Северо-Востоке Китая. Китайский народ высоко ценит дружбу и участие армян в борьбе с агрессией, поскольку они сражались плечом к плечу за мир во всем мире. Армянский народ заслужил право на мир и благополучие благодаря своему бесценному вкладу в историю: более 20% населения республики воевало на фронтах Великой Отечественной, что является самым высоким показателем среди всех советских республик. За годы войны Армения дала Советскому Союзу четырёх маршалов, одного адмирала флота и свыше 60 генералов.

«Скажем прямо, для многих армян сказанное достойным представителем Поднебесной — откровение. Неужели тысячи наших отцов и дедов воевали против японского милитаризма бок о бок с китайскими братьями? Это действительно так! Но что знает обо всем этом наше новое поколение, воспитанное на компьютерных играх и голливудских боевиках? Учит ли этому наших детей современная школа? Как так получается, что в странах б. СССР постепенно забываются и активно уничтожаются героические страницы о прошлом наших народов и подвигах наших предков?», — отметил Оверян.

И вновь, по его словам, звучат тревожные звоночки: Европа открыто готовится к войне с Россией. История повторяется. Через фальсификацию истории народам постсоветского пространства навязывается мысль, что Вторую мировую войну выиграли США, в то время как в Европе постепенно внедряется совершенно иная идеология: будто бы «войну развязал СССР, а Гитлер был не так уж и плох — он объединил Европу».

«Сегодня как никогда важно иметь однозначную трактовку событий Великой Отечественной войны, ведь и для Армении она была таковой. Необходимо внимательно изучить подачу информации в школах и ВУЗах об этом периоде истории и внести правильные корректировки, если это окажется необходимым. Мы должны объединить усилия, чтобы противостоять лживой идеологии, которая ведет только к конфликтам, войнам и потере суверенитета. И отрадно, что площадка ШОС дала возможность премьер-министру Армении Николу Пашиняну напомнить российскому лидеру Владимиру Путину о братских узах, объединяющих Армению и Россию. Мы надеемся, что все армянские политики прислушаются к этому мудрому определению», — подытожил Абрам Овеян.