РИАМО - 31 мая. В Раменском округе под строительство корпуса МОУ «Власовская СОШ» на 450 учеников предоставили земельный участок в 2,5 га, сообщает пресс-служба Минимущества Подмосковья.

«По заявлению управления капитального строительства администрации Раменского городского округа в рамках государственной программы Московской области Минимуществом согласовано предоставление в безвозмездное пользование земельного участка 2,5 га», - рассказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

Она уточнила, что на участке построят 3-этажный корпус с актовым залом на 300 мест, основными и спецкабинетами, лаборантскими и мастерскими, а также офисом для учителей.

«В новом школьном корпусе будут учиться наши старшеклассники, в основном здании - начальная школа», - отметил глава городского округа Виктор Неволин.

Он пояснил, что это позволит решить проблему второй смены.

Пристройку возведут по госпрограмме «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет бюджетов региона и муниципалитета. Ввести объект в эксплуатацию планируют в 2023 году.

Ранее зампред правительства РФ Татьяна Голикова и губернатор Московской области Андрей Воробьев дали старт строительству 20 школ в Подмосковье.

Будь в курсе! Подписывайся на Telegram-канал РИАМО.