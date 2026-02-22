Горничные и дьяволицы: продажи секс-костюмов взлетели в преддверии 23 Февраля

Спрос на костюмы для ролевых игр в РФ вырос в 30 раз в преддверии 23 Февраля

Продажи женских секси-костюмов за последнюю неделю взлетели в 30 раз в преддверии Дня защитника Отечества в России. Также значительно вырос интерес к секс-игрушкам, сообщает SHOT .

Процент выкупа «классического» наряда полицейского (мини-юбка + топ) на маркетплейсах подскочил в 50 раз. Средняя стоимость секси-наряда составляет 1 тыс. рублей.

Второе место по продажам занимает костюм горничной. Его стоимость варьируется в пределах от 700 до 2,5 тыс. рублей. Замыкает топ-3 наряд секси-дьяволицы — спрос на него вырос в 20 раз.

Также в преддверии 23 Февраля значительно вырос спрос на секс-игрушки. За последнюю неделю их продажи выросли в 40 раз. Кроме того, большой популярностью пользуются резиновые куклы, особенно мулатки. Цены на них варьируются от 1,5 до 11 тыс. рублей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.