Бонни и Клайд: дворник и его транс-женщина* держат в страхе два ЖК в Москве

Дворник и его транс-женщина-уборщица* держат в страхе два жилых комплекса на юго-востоке Москвы. Москвичи утверждают, что уборщица ранее служила в правоохранительных органах, сообщает Baza .

Один из жителей ЖК «Н74» подъехал к мусорным бакам и выбросил пакеты с небольшой картонной коробкой. При этом коробку, по его словам, он положил в отдельно стоящий контейнер. Затем к москвичу подошли дворник и уборщица, которая очень похожа на мужчину в парике. В ходе словесной перепалки местные Бонни и Клайд закинули коробку обратно в машину, а затем транс-женщина* достала травматический пистолет.

Мужчина обратился в заявлением в полицию. Позднее он узнал, что дворника и уборщицу уволили. Ранее на боевую парочку жаловались жители ЖК «Кварталы 21/19». Там они обратили внимание на вещи, оставленные у входной двери. Хозяин заметил это через камеры и вышел, чтобы выяснить причину их интереса. В ответ на замечание уборщица схватила канцелярский нож, а дворник достал предмет, напоминающий пистолет. Полиция прибыла на место, но подозреваемые успели скрыться.

Жильцы дома рассказали, что уборщица раньше выглядела как мужчина, а затем сменила образ. Часть жильцов утверждает, что подозрительная женщина раньше служила в правоохранительных органах.

* «Международное движение ЛГБТ» признано в России экстремистской организацией.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.