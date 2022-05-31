РИАМО – 31 мая. Восточное отделение Среднерусского банка Сбербанка выдало первый кредит в Московской области по программе «Ипотека для IT-специалистов». IT-кредит выдали в Балашихе, его сумма составила 8,3 млн рублей, сообщает пресс-служба Сбера.

Кредит выдан на 10 лет под 4,7%. Всего в Московской области по данной программе принято 365 заявок на сумму около 1,3 млрд рублей.

«Сбербанк принимает активное участие в реализации программ с госсубсидированием, льготная ипотека для IT-специалистов - одна из них. Уверен, данная программа поможет поддержать специалистов IT-сферы, которые хотят улучшить жилищные условия по минимальным процентным ставкам», — сказал управляющий Восточным отделением Среднерусского банка ПАО Сбербанк Александр Ченцов.

Взять ипотеку по льготной ставке 4,7% годовых могут работники IT-сферы в возрасте от 22 до 44 лет включительно, их трудовой договор должен быть заключен с организацией, которая осуществляет деятельность в области информационных технологий, аккредитованной министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, которая не менее одного квартала пользуется налоговыми льготами.

Максимальная сумма льготного жилищного кредита составляет 18 млн рублей для приобретения жилья на территории региона с населением от 1 млн человек и 9 млн рублей — в остальных регионах РФ. Подать заявку можно онлайн на странице «Ипотека для IT» сервиса Домклик от Сбера.

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