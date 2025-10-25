Эксперт назвал государства, куда россияне могут въехать по внутреннему паспорту

Граждане России могут посещать шесть стран без загранпаспорта

Как сообщил заведующий кафедрой гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Роман Гареев, въезд по внутреннему паспорту гражданам РФ доступен в Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Армению (только авиасообщением), Абхазию и Южную Осетию.

Эксперт отметил, что перечень этих государств остается неизменным уже продолжительное время, а перспективы его расширения в ближайшем будущем отсутствуют.

Для посещения других стран россиянам необходимо оформлять заграничный паспорт согласно установленным миграционным требованиям, уточнил специалист.