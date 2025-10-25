Эксперт назвал государства, куда россияне могут въехать по внутреннему паспорту
Граждане России могут посещать шесть стран без загранпаспорта
Россияне имеют возможность посещать шесть стран без использования заграничного паспорта, сообщает ТАСС.
Как сообщил заведующий кафедрой гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Роман Гареев, въезд по внутреннему паспорту гражданам РФ доступен в Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Армению (только авиасообщением), Абхазию и Южную Осетию.
Эксперт отметил, что перечень этих государств остается неизменным уже продолжительное время, а перспективы его расширения в ближайшем будущем отсутствуют.
Для посещения других стран россиянам необходимо оформлять заграничный паспорт согласно установленным миграционным требованиям, уточнил специалист.