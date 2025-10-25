В Сочи под завалами дома после взрыва газа нашли ребенка

В Сочи продолжаются поисково-спасательные операции после взрыва в многоквартирном доме на улице Тимирязева, найден ребенок, сообщает Telegram-канал Mash .

По предварительным данным, причиной чрезвычайной ситуации стала утечка газа в квартире на пятом этаже.

Сообщается, что одного ребенка уже извлекли из-под завалов и передали медикам, однако ведется поиск еще как минимум одного несовершеннолетнего и возможной пострадавшей женщины.

Жители дома эвакуированы с вещами, район оцеплен. По свидетельствам очевидцев, газовое оборудование в здании проверялось нерегулярно, а за сутки до инцидента уже фиксировалась утечка газа, но аварийная служба прибыла с значительной задержкой.