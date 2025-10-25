Взрывная волна разрушила часть этажа в сочинской многоэтажке

Мощный взрыв произошел в жилом доме Сочи

В Сочи в ночь на 25 октября произошел мощный взрыв в семиэтажном жилом доме на улице Тимирязева, сообщает Telegram-канал Shot .

По предварительным данным, взрывной волной на пятом этаже вырвало часть стены, в минимум трех квартирах полностью выбиты стекла.

Также повреждены несколько припаркованных автомобилей и соседние строения.

На место происшествия оперативно прибыли спасательные службы для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Причины взрыва устанавливаются, уточняется информация о возможных пострадавших.

По свидетельствам очевидцев, звук взрыва был слышен по всему центральному району Сочи.