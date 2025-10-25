Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью ТАСС заявил об экономическом упадке Европы, отметив, что ее время «уже прошло».

По его словам, европейские экономики стагнируют с ростом менее 2%, промышленная база разрушается, а внутренние разногласия в ЕС нарастают, что подтверждается позициями Словакии, Венгрии и Чехии.

Джонсон противопоставил эту ситуацию динамичному развитию стран БРИКС, где темпы роста достигают 4% и выше, подчеркнув, что мир становится свидетелем «подъема глобального Юга как новой экономической силы».

Эксперт также выразил уверенность, что попытки Европы эскалировать украинский конфликт после возможного саммита Россия-США обречены на провал. Роль России и Китая как лидеров БРИКС, по его мнению, является ключевой в формировании новой экономической реальности.