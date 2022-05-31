РИАМО - 31 мая. Мособлархитектура одобрила архитектурно-художественные решения для подстанции скорой помощи, которая разместится в бывшем корпусе Видновской районной клинической больницы. В роли проектировщика выступает ООО «Крост-Д», сообщает пресс-служба ведомства.

Бывшее здание больницы реконструируют под подстанцию в рамках региональной госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

«Подстанция в Видном на улице Новой будет рассчитана на 10 бригад в смену. Общая площадь объекта составит порядка 2000 квадратных метров. Основная задача проекта - приспособление существующего здания бывшего медицинского корпуса к современному использованию», - рассказал министр правительства региона по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Он уточнил, что новая подстанция будет подготовлена в соответствии с современными стандартами. В здании сделают административные и техпомещения, кладовые, комнаты отдыха, столовую, хозпомещения, флигель отведут под обслуживание автопарка. В ее состав также войдет гараж и стоянка для машин скорой помощи.

«Авторам проекта удалось справиться с исключительно сложной задачей приспособления здания под новое функциональное назначение и сохранить аутентичный исторический облик постройки», – пояснила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

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