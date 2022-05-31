РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 мая. Власти подмосковного Подольска после жалоб жителей проверили деятельность ООО «Торгово-промышленный дом Паритет» в микрорайоне Силикатная-2, но вредных выбросов и шума на производстве не обнаружили, сообщил замглавы администрации Подольска Михаил Степанов.

Во вторник Степанов встретился с депутатом Михаилом Чириковым, представителями ООО «Торгово-промышленный дом Паритет» и комитета по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту. Обсудили коллективные обращения от жителей микрорайона Силикатная-2 по поводу вредных выбросов в атмосферу и шума многочисленных вентиляционных установок предприятия, в том числе в ночное время.

ООО «Торгово-Промышленный Дом Паритет» производит кабельную продукцию более 30 лет. За это время неоднократно проводили мониторинг концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе. Исследования проходили на границах санитарно-защитных зон предприятия, а также у жилых застроек. По результатам исследований превышений концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не обнаружили.

Представитель ООО «ТПД Паритет» отметил, что за все время работы производства не зафиксировали ни одного профессионального заболевания.

Степанов подчеркнул, что труба, которая находится на предприятии и так смущает местных жителей микрорайона Силикатная-2, по факту является вентиляцией. Облако пара, которое идет с предприятия, связано с количеством тепла, выделяемого станками. Источником шума на предприятии является работающее оборудование, непосредственно задействованное в производстве, - это станки, машины, агрегаты и обслуживающее, в том числе системы вентиляции, энергоснабжения. Но за пределами предприятия их не слышно.

«По итогам посещения предприятия ООО «ТПД Паритет» как таковая система вредных выбросов на производстве отсутствует», - заключил Степанов.

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