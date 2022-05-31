РИАМО (МЫТИЩИ) - 31 мая. В городском округе Мытищи за минувшие сутки выявили 27 новых случаев коронавирусной инфекции, с начала пандемии в округе зафиксировали 42 037 случаев инфицирования, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

895 случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Подмосковье с 27 по 31 мая, в том числе 133 случая заболевания – за минувшие сутки.

Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 975 669 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончался 15 081 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 954 858 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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