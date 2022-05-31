РИАМО (МЫТИЩИ) - 31 мая. В городском округе Мытищи демонтировано 540 м нефункциональных ограждений, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова рассказала, что в регионе ведется активная работа по демонтажу ограждений, не влияющих на безопасность жителей или не ограничивающих заезд автотранспорта на участки с зелеными насаждениями.

«Весной этого года мы анонсировали современный подход в оформлении прилегающих к домам территорий, цель которого – приведение всех дворов к единому визуальному стандарту. В том числе это коснулось нефункциональных ограждений. Этот подход поможет не только повысить визуальную привлекательность дворовых территорий, освободив их от изношенных и мятых ограждений, но и перераспределить ресурсы на действительно важные задачи в содержании и благоустройстве дворов», – отметила Аипова.

По ее словам, в 49 городских округах Подмосковья уже устранили 30 км ограждений общим весом около 124 тонн.

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