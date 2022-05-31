РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 мая. С помощью камеры видеонаблюдения системы «Безопасный регион» обнаружили мужчину, повредившего стекло автомобиля в районе д. 7 корп. 1 на ул. Академика Северина поселка Томилино в Люберцах, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Около 6 утра юноша 19 лет повредил стекло Nissan Juke и скрылся. Сотрудники полиции вычислили нарушителя, просмотрев записи с камер видеонаблюдения. По факту происшествия проводится проверка.

«Камеры системы «Безопасный регион» являются серьезным инструментом для правоохранительных органов в поимке правонарушителей, также записи служат хорошей доказательной базой при разбирательстве в конкретных нарушениях», - сказал зампред правительства Московской области - руководитель ГУРБ Роман Каратаев.

Жители могут узнать о наличии камер и задать дополнительные вопросы по системе «Безопасный регион» по телефону: 8(495)602-00-01.

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