РИАМО - 31 мая. Утвержден график работы общественных приемных исполнительных органов государственной власти Подмосковья в июне 2022 года.

Прием будет осуществляться с 10:00 до 13:00.

Приемные министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья будут работать 3 июня в Наро-Фоминском округе, 6 июня – в Орехово-Зуевском округе, 10 июня во Фрязине, 15 июня – в Химках, 17 июня – в Коломне, 20 июня – в Электростали, 24 июня – в Луховцах и 29 июня – в Мытищах.

Специалисты министерства экономики и финансов региона примут граждан 3 июня в Раменском округе, 10 июня – в Восходе, 22 июня – в Егорьевске и 27 июня – в Лотошине.

Министерство образования Московской области проведет прием граждан 3 июня в Серебряный Прудах, 8 июня – в Павловском Посаде, 10 июня – в округе Пушкинский, 15 июня – в Одинцовском округе, 17 июня – в Ступине, 22 июня – в Клину, 24 – в Можайском округе, 29 июня – в Истре.

Главное управление ЗАГС региона проведет прием 5 июня – в Волоколамском округе, 10 июня – в Воскресенске, 15 июня – в Кашире, 17 июня – в Люберцах, 22 июня – в Одинцовском округе, 24 июня – в Электрогорске, 27 июня в Черноголовке и 29 июня – в Озерах.

Полная версия графика размещена по ссылке: https://agmo.mosreg.ru/dokumenty/obrascheniya-grazhdan/30-05-2022-14-06-26-grafik-priema-grazhdan-v-obshchestvennykh-priemnykh.

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