Возгорание на втором этаже Белорусского вокзала потушено
Пожар в здании Белорусского вокзала в Москве ликвидирован
В здании Белорусского вокзала в Москве произошло возгорание на втором этаже, принятыми мерами загорание полностью ликвидировано.
Пожар был оперативно локализован и ликвидирован силами московского пожарно-спасательного гарнизона, сообщили в пресс-службе МЧС России.
На месте работали 60 сотрудников МЧС и 16 единиц спецтехники.
По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате инцидента нет.