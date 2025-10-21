Возгорание на втором этаже Белорусского вокзала потушено

сегодня в 22:12

Пожар в здании Белорусского вокзала в Москве ликвидирован

В здании Белорусского вокзала в Москве произошло возгорание на втором этаже, принятыми мерами загорание полностью ликвидировано.

Пожар был оперативно локализован и ликвидирован силами московского пожарно-спасательного гарнизона, сообщили в пресс-службе МЧС России.

На месте работали 60 сотрудников МЧС и 16 единиц спецтехники.

По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате инцидента нет.