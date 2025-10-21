Подмосковье задает тренд в России по объемам строительства

В сентябре Главгосстройнадзор выдал 272 разрешения на строительство нежилых объектов на рекордную площадь — более 1 млн кв. м. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Таких внушительных результатов удалось достигнуть благодаря искусственному интеллекту, встроенному в цифровую платформу «АИС ЦСС». Он формирует индивидуальную дорожную карту, выстраивая последовательность всех действий и делая их прозрачными для застройщиков.

«Будущее строительного регулирования — это не бумажные процессы, а умные цифровые платформы. Мы видим результаты: трехкратное сокращение срока выхода на стройку — с полутора лет до 5 месяцев и 29 дней», — отметил министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

Он добавил, что с начала года выдано 2,2 тыс. разрешений на строительство почти 7 млн кв. м нежилых объектов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.