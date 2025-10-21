Парламент Венгрии утвердил продление чрезвычайного положения
Венгрия продлила режим ЧП на полгода из-за конфликта на Украине
Парламент Венгрии продлил на полгода режим чрезвычайного положения, действующий в стране из-за конфликта на соседней украинской территории, сообщает RT.
Соответствующее решение поддержали 126 депутатов. Чрезвычайное положение будет сохраняться до 13 мая 2026 года.
Как отмечает издание Magyar Nemzet, данный режим позволяет правительству оперативно принимать необходимые меры для помощи беженцам, а также обеспечения экономической и энергетической безопасности страны.
Ранее в Венгрии произошел взрыв на НПЗ, который перерабатывает российскую нефть.