Парламент Венгрии утвердил продление чрезвычайного положения

сегодня в 22:20

Венгрия продлила режим ЧП на полгода из-за конфликта на Украине

Парламент Венгрии продлил на полгода режим чрезвычайного положения, действующий в стране из-за конфликта на соседней украинской территории, сообщает RT .

Соответствующее решение поддержали 126 депутатов. Чрезвычайное положение будет сохраняться до 13 мая 2026 года.

Как отмечает издание Magyar Nemzet, данный режим позволяет правительству оперативно принимать необходимые меры для помощи беженцам, а также обеспечения экономической и энергетической безопасности страны.

Ранее в Венгрии произошел взрыв на НПЗ, который перерабатывает российскую нефть.