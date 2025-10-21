В Подмосковье опубликовали еще более 15 социально значимых закупок за неделю

С 13 по 17 октября Комитетом по конкурентной политике Московской области в Единой информационной системе и на Едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ опубликовано 16 закупок. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

Так, например, опубликованы закупки на оказание услуг по организации питания воспитанников образовательных учреждений городского округа Балашиха. Также опубликованы закупки на поставку расходных материалов для проведения офтальмологических хирургических вмешательств для нужд учреждений здравоохранения Московской области в 2025–2027 гг.

По программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» планируется выполнение работ по капитальному ремонту котельной и участков тепловых сетей в городском округе Наро-Фоминский, а также строительству участков тепловых сетей в городском округе Лосино-Петровский.

В рамках госпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды» планируется первый этап выполнения работ по благоустройству пешеходных улиц в районе проспекта Ильича в муниципальном округе Шатура Московской области.

Информация о новых закупках в Московской области размещается в Единой информационной системе (ЕИС ) и на портале Единой автоматизированной системы управления закупками ( ЕАСУЗ ). Малые закупки (до 600 тыс. рублей) можно найти в Электронном магазине Московской области.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, что для участия в земельно-имущественных торгах Подмосковья достаточно получить электронную подпись, зарегистрироваться на электронной торговой площадке, внести задаток и подать заявку.