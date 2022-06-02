Верно, поскольку можно положить в 6 кружек сахар, в 4 другие кружки лимон, тогда остальные 10 кружек будут без сахара и лимона. Найдётся 9 кружек с чаем без сахара и лимона.

Неверно, так как можно положить в 6 кружек сахар и в 4 из этих кружек лимон. Правильный ответ: найдётся 9 кружек с чаем без сахара и лимона, поскольку можно положить в 6 кружек сахар, в 4 другие кружки лимон, тогда остальные 10 кружек будут без сахара и лимона. Найдётся 3 кружки с чаем с лимоном, но без сахара.