Сдашь ли ты ЕГЭ по базовой математике?
8 вопросов | Пройден 43 раза
Математика - обязательный экзамен для выпускников. Давай проверим, сможешь ли ты справиться с заданиями из ЕГЭ по «базе»?
При подготовке использованы материалы «Открытого банка заданий ЕГЭ» ФИПИ.
При подготовке использованы материалы «Открытого банка заданий ЕГЭ» ФИПИ.
Сдашь ли ты ЕГЭ по базовой математике? (1/0)
(3,9 − 2,4) · 8,2 = ?
Сдашь ли ты ЕГЭ по базовой математике? (2/0)
Улитка за один день залезает вверх по дереву на 3 м, а за ночь спускается на 2 м. Высота дерева 10 м. За сколько дней улитка поднимется на вершину дерева?
8
За первый день улитка поднимется на 3 м и опустится на 2 м. То есть к началу следующего дня она окажется на высоте 1 м. На следующий день улитка вновь проползёт 3 м и за ночь опустится на 2 м. Таким образом, через семь суток улитка окажется на высоте 7 м. На восьмой день она поднимется еще на 3 м и окажется на вершине дерева.
10
За первый день улитка поднимется на 3 м и опустится на 2 м. То есть к началу следующего дня она окажется на высоте 1 м. На следующий день улитка вновь проползёт 3 м и за ночь опустится на 2 м. Таким образом, через семь суток улитка окажется на высоте 7 м. На восьмой день она поднимется еще на 3 м и окажется на вершине дерева.
5
За первый день улитка поднимется на 3 м и опустится на 2 м. То есть к началу следующего дня она окажется на высоте 1 м. На следующий день улитка вновь проползёт 3 м и за ночь опустится на 2 м. Таким образом, через семь суток улитка окажется на высоте 7 м. На восьмой день она поднимется еще на 3 м и окажется на вершине дерева.
Сдашь ли ты ЕГЭ по базовой математике? (3/0)
Флакон шампуня стоит 160 рублей. Какое наибольшее число флаконов можно купить на 1000 рублей во время распродажи, когда скидка составляет 25% ?
7
Во время распродажи шампунь стоит 160 − 0,25 · 160 = 120 рублей. То есть на 1000 рублей можно купить 1000 : 120 = 8,(3) флаконов шампуня. Но часть флакона мы купить не можем, поэтому округляем до целых в меньшую сторону. Получается, что по акции можно купить 8 флаконов шампуня.
8
Во время распродажи шампунь стоит 160 − 0,25 · 160 = 120 рублей. То есть на 1000 рублей можно купить 1000 : 120 = 8,(3) флаконов шампуня. Но часть флакона мы купить не можем, поэтому округляем до целых в меньшую сторону. Получается, что по акции можно купить 8 флаконов шампуня.
9
Во время распродажи шампунь стоит 160 − 0,25 · 160 = 120 рублей. То есть на 1000 рублей можно купить 1000 : 120 = 8,(3) флаконов шампуня. Но часть флакона мы купить не можем, поэтому округляем до целых в меньшую сторону. Получается, что по акции можно купить 8 флаконов шампуня.
Сдашь ли ты ЕГЭ по базовой математике? (4/0)
Дачный участок имеет форму квадрата, стороны которого равны 30 м. Размеры дома, расположенного на участке и имеющего форму прямоугольника, — 8 м × 5 м. Найди площадь оставшейся части участка. Формула площади прямоугольника: S=ab.
900
Площадь всего дачного участка равна 30 · 30 = 900 кв. м. Площадь дома равна 8 · 5 = 40 кв. м. Тем самым, площадь свободного участка, который не занят домом, равна 900 − 40 = 860 кв. м.
570
Площадь всего дачного участка равна 30 · 30 = 900 кв. м. Площадь дома равна 8 · 5 = 40 кв. м. Тем самым, площадь свободного участка, который не занят домом, равна 900 − 40 = 860 кв. м.
860
Площадь всего дачного участка равна 30 · 30 = 900 кв. м. Площадь дома равна 8 · 5 = 40 кв. м. Тем самым, площадь свободного участка, который не занят домом, равна 900 − 40 = 860 кв. м.
Сдашь ли ты ЕГЭ по базовой математике? (5/0)
Конкурс исполнителей проводится в 5 дней. Всего заявлено 80 выступлений — по одному от каждой страны. В первый день 8 выступлений, остальные распределены поровну между оставшимися днями. Порядок выступлений определяется жеребьёвкой. Какова вероятность, что выступление представителя России состоится в третий день конкурса?
0,225
На третий день запланировано (80 - 8) : 4 = 18 выступлений. Значит, вероятность того, что выступление представителя из России окажется запланированным на третий день конкурса, равна 18 : 80 = 0,225.
0,1
На третий день запланировано (80 - 8) : 4 = 18 выступлений. Значит, вероятность того, что выступление представителя из России окажется запланированным на третий день конкурса, равна 18 : 80 = 0,225.
0,2
На третий день запланировано (80 - 8) : 4 = 18 выступлений. Значит, вероятность того, что выступление представителя из России окажется запланированным на третий день конкурса, равна 18 : 80 = 0,225.
Сдашь ли ты ЕГЭ по базовой математике? (6/0)
На столе стоят 20 кружек с чаем. В шести из них чай с сахаром, а в остальных — без сахара. В четыре из этих 20 кружек официант собирается положить по дольке лимона. Выбери утверждение, которое будет верно при указанных условиях независимо от того, в какие кружки официант положит дольки лимона.
Найдётся 9 кружек с чаем без сахара и лимона.
Верно, поскольку можно положить в 6 кружек сахар, в 4 другие кружки лимон, тогда остальные 10 кружек будут без сахара и лимона.
Найдётся 3 кружки с чаем с лимоном, но без сахара.
Неверно, так как можно положить в 6 кружек сахар и в 4 из этих кружек лимон. Правильный ответ: найдётся 9 кружек с чаем без сахара и лимона, поскольку можно положить в 6 кружек сахар, в 4 другие кружки лимон, тогда остальные 10 кружек будут без сахара и лимона.
Если в кружке чай без сахара, то он с лимоном.
Неверно, поскольку можно положить в 6 кружек сахар, в 4 другие кружки лимон, тогда остальные 10 кружек будут без сахара и лимона. Правильный ответ: найдётся 9 кружек с чаем без сахара и лимона, так как можно положить в 6 кружек сахар, в 4 другие кружки лимон, тогда остальные 10 кружек будут без сахара и лимона.
Сдашь ли ты ЕГЭ по базовой математике? (7/0)
Четыре рубашки дешевле куртки на 8%. На сколько процентов пять рубашек дороже куртки?
20%
Стоимость четырех рубашек составляет 92% стоимости куртки. Значит, стоимость одной рубашки составляет 23% стоимости куртки. Поэтому стоимость пяти рубашек составляет 115% стоимости куртки. Это превышает стоимость куртки на 15%.
33%
Стоимость четырех рубашек составляет 92% стоимости куртки. Значит, стоимость одной рубашки составляет 23% стоимости куртки. Поэтому стоимость пяти рубашек составляет 115% стоимости куртки. Это превышает стоимость куртки на 15%.
15%
Стоимость четырех рубашек составляет 92% стоимости куртки. Значит, стоимость одной рубашки составляет 23% стоимости куртки. Поэтому стоимость пяти рубашек составляет 115% стоимости куртки. Это превышает стоимость куртки на 15%.
Сдашь ли ты ЕГЭ по базовой математике? (8/0)
Маша и Медведь съели 120 печений и банку варенья, начав и закончив одновременно. Сначала Маша ела варенье, а Медведь — печенье, но в какой-то момент они поменялись. Медведь и то и другое ест в три раза быстрее Маши. Сколько печений съел Медведь, если варенья они съели поровну?
73
Маша и Медведь съели варенья поровну. Следовательно, Маша потратила на поедание варенья в три раза больше времени, чем Медведь. Всё то время пока Маша ела варенье, Медведь ел печенье, причём в три раза быстрее, чем ест печенье Маша. То есть Медведь съел в 3 · 3 = 9 раз больше печенья. Пусть x — количество печений, которое съела Маша, тогда получаем уравнение: x + 9x = 120, откуда x = 12. Значит, Медведь съел 12 · 9 = 108 печений.
108
Маша и Медведь съели варенья поровну, следовательно, Маша потратила на поедание варенья в три раза больше времени, чем Медведь. Всё то время пока Маша ела варенье, Медведь ел печенье, причём в три раза быстрее, чем ест печенье Маша. То есть Медведь съел в 3 · 3 = 9 раз больше печенья. Пусть x — количество печений, которое съела Маша, тогда получаем уравнение: x + 9x = 120, откуда x = 12. Значит, Медведь съел 12 · 9 = 108 печений.
99
Маша и Медведь съели варенья поровну, следовательно, Маша потратила на поедание варенья в три раза больше времени, чем Медведь. Всё то время пока Маша ела варенье, Медведь ел печенье, причём в три раза быстрее, чем ест печенье Маша. То есть Медведь съел в 3 · 3 = 9 раз больше печенья. Пусть x — количество печений, которое съела Маша, тогда получаем уравнение: x + 9x = 120, откуда x = 12. Значит, Медведь съел 12 · 9 = 108 печений.
Хорошо!
Поздравляем, минимальный порог пройден! С таким результатом ты можешь получить аттестат. Но все же стоит подтянуть свои знания.
Не везет в учебе - повезет в любви!
Поздравляем, ты - гуманитарий! С такими результатами тебе даже не выдадут аттестат. Но не отчаивайся, экзамен можно пересдать. Если не в этом году, то в следующем. В любом случае, с такими познаниями в математике поступить на технические направления в ВУЗе не получится.
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