РИАМО - 31 мая. В Московской области продлили режим повышенной готовности в связи с массовым прибытием в регион граждан, которые вынужденно покинули территорию Украины, до 31 августа, соответствующее постановление подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Режим повышенной готовности был объявлен для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации ЧС. Режим продлен в связи с продолжением работ по приему людей, которые покинули территории ДНР, ЛНР, Украины, и в связи с обеспечением этих людей питанием и временным жильем.

Ранее режим повышенной готовности действовал до 31 мая.

Ранее Воробьев сообщал, что в регионе находятся 30 тыс. беженцев. Из них 1,2 тыс. живут в пунктах временного размещения, остальные – у друзей и родственников.

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