РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 31 мая. Тематическая неделя приемов «Единой Россией» жителей стартовала в городском округе Щелково, можно обратиться по вопросам материнства и детства, сообщает пресс-служба местного отделения партии.

В связи с Международным днем защиты детей в Московской области стартовала неделя приемов родителей по вопросам материнства и детства. С 30 мая по 3 июня жители региона могут обратиться в местные партийные приемные по волнующим их вопросам.

Партийный прием во Фрянове провел депутат Мособлдумы Николай Черкасов. В рамках тематического приема жители обращались с разными вопросами. Например, Юлия Николаева задала вопрос о возможности сдачи ЕГЭ в сельских школах, а также попросила рассказать о плюсах и минусах ухода от Болонской системы образования. Ранее на официальных ресурсах Госдумы сообщили о том, что вопрос выхода из Болонской системы будут обсуждать на заседаниях.

Чтобы записаться на прием или обратиться за помощью, необходимо позвонить по телефону: 8(496)566-80-93 или написать на почту: priemnaya.2021@mail.ru. Для личного приема жителей Щелковская общественная приемная «Единой России» работает по вторникам с 10:00 до 14:00 и по четвергам с 14:00 до 18:00.

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