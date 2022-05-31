РИАМО - 31 мая. Первыми участниками программы школьного туризма в России станут учащиеся Подмосковья. Регион станет первым, где запустят программу, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

«В Подмосковье выделено около 102 млн рублей на организацию путешествий для более чем 20 тыс. школьников 5-6 классов. Для реализации данной программы разработана информационная система, синхронизированная со «Школьным порталом», порталом «Госуслуги Московской области» и системой «Региональный электронный бюджет», – сказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

Она уточнила, что первыми в путешествие отправятся ученики из Балашихи, они поедут в Сергиев Посад, а затем в Дмитров. Первый выезд назначен на 1 июня.

Программу планируют реализовать в несколько этапов. В первом – июньском – поучаствуют ученики 40 школ, занимающихся по программе «Умные каникулы».

«В рамках второго этапа – в июле – планируется запуск индивидуальных туров, третий этап – в сентябре – предполагает организацию групповых и индивидуальных туров. Этот проект – отличная возможность изучить свой регион, страну и ее историю», – отметила Каклюгина.

Всего формат школьного туризма опробуют 18 регионов страны, в путешествия отправятся 100 тыс. школьников.

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