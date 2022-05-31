РИАМО - 31 мая. К концу текущего года стоимость квартир на первичном и вторичном рынках в Москве и области может вырасти на 20-30%, сообщают «Ведомости».

В Национальном рейтинговом агентстве считают, что это произойдет из-за роста цен на стройматериалы. Еще такая тенденция будет связана со сбоями поставок зарубежной спецтехники.

При этом эксперты уверены, что даже если покупательский спрос будет низким, цены на жилье не упадут. Между тем, девелоперы уже сейчас создают дефицит предложений, выводя на рынок меньше новых проектов.

За первые 5 месяцев этого года цены на новостройки в Москве и области уже выросли на 8-9%, рост продолжится, рассказала председатель совета директоров «Бест-Новостроя» Ирина Доброхотова.

Ситуация с жильем в этом году усугубилась в том числе и из-за резкого роста ключевой ставки до 20%. Это произошло в марте, однако ставку недавно опустили до 11%, что не исключает роста стоимости недвижимости из-за удешевления ипотечных программ.

Будь в курсе! Подписывайся на Telegram-канал РИАМО.