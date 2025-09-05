Дикий огурец: в Кузбассе вырастили плод размером с собаку

сегодня в 12:34

В Кузбассе сделали фото гигантского огурца размером с собаку

В социальных сетях активно обсуждают фотографии гигантского огурца из Кузбасса, чьи размеры сопоставимы с собакой, сообщает Сiбдепо .

Фото - © Telegram-канал «Инцидент Кузбасс»

По словам автора поста, этот внушительных размеров овощ был выращен его семьей на собственном огороде.

Отмечается, что длина огурца составляет примерно половину роста ребенка.

