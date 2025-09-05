Дикий огурец: в Кузбассе вырастили плод размером с собаку
В Кузбассе сделали фото гигантского огурца размером с собаку
Фото - © Telegram-канал «Инцидент Кузбасс»
В социальных сетях активно обсуждают фотографии гигантского огурца из Кузбасса, чьи размеры сопоставимы с собакой, сообщает Сiбдепо.
Фото - © Telegram-канал «Инцидент Кузбасс»
По словам автора поста, этот внушительных размеров овощ был выращен его семьей на собственном огороде.
Отмечается, что длина огурца составляет примерно половину роста ребенка.
Ранее россиянам рассказали о новом меме про дикий огурец, который захватывает социальные сети.