«Диалог Регионы» и ЦИК проверят сгенерированные ИИ видео перед выборами

ЦИК России совместно с АНО «Диалог Регионы» перед сентябрьскими выборами будут проверять фейковые видео, сгенерированные с помощью нейросетей. Стороны обновили соглашение о сотрудничестве, подписанное в 2021 году, сообщают «Ведомости» .

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова отметила, что в дни проведения единого голосования — с 12 по 14 сентября, в Сети могут появляться фейковые видео, сгенерированные ИИ. Противодействие им — часть обеспечения безопасного информационного поля.

«Стремительным развитием генеративных нейросетей воспользовались не только творческие люди, но и политические мошенники. Распространение фейковых новостей со сгенерированными иллюстрациями, видеодипфейков может быть направлено как на дискредитацию конкретных людей, так и избирательной системы в целом», — заявила Памфилова.

В 2023 году таких видео выявили 60 штук и 3836 их копий. В прошлом году их число выросло в 2,5 раза, а копий — в 19 раз — до 73 352 штуки. С выборами президента связаны 130 уникальных фейков и 72 237 копий.

«Наиболее активно фейковая информация распространяется непосредственно в дни проведения голосования, а также в небольшой предшествующий этому период», — отмечают эксперты.

В АНО «Диалог Регионы» подчеркнули, что самой популярной дезинформацией считаются текстовые сообщения. Из них преобладает информация о якобы нарушениях выборного процесса (подкуп голосов, фальсификация документов, вбросы бюллетеней).

В этом году «Диалог Регионы» стали одним из учредителей Международной ассоциации по фактчекингу GFCN. Гендиректор АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак подчеркнул, что критическое мышление и соблюдение правил информационной безопасности необходимо развивать в масштабах страны и всего мира.

«Генерация, распространение и потребление фейков — это, к сожалению, мировой тренд. И если мы хотим, чтобы информация о России и ее общественно-политических институтах, в том числе и избирательной системе, соответствовала действительности, мы должны развенчивать фейки и доносить достоверную информацию», — заключил Табак.

Единый день голосования состоится с 12 по 14 сентября в 81 регионе России. В его рамках планируется провести более 5000 избирательных кампаний разного уровня. Ожидается, что в выборах примут участие около 55 млн избирателей.