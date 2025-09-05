Эксперты Открытого диалога обсудили торговлю в филиале НЦ «Россия» в Приморье

Национальный центр «Россия» организовал экспертную сессию Открытого диалога по тематическому вектору «Инвестиции в связанность». Мероприятие состоялось 5 сентября в филиале НЦ «Россия» в Приморском крае. Об этом сообщает пресс-служба национального центра.

Сессия стала продолжением Открытого диалога «Будущее мира. Новая платформа глобального роста», который состоялся в НЦ «Россия» в апреле этого года. В ходе мероприятия эксперты из разных стран обсудили тему «Трансформация торговли и связанности в новой реальности».

Модератором сессии Открытого диалога стал заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин. В своей речи он отметил, что ведущую роль в новых решениях в мировой торговле сейчас играют страны БРИКС и Глобального Юга. По его словам, институты из старой архитектуры становятся неактуальными, а новый мегатренд устойчив и необратим.

«У нас действительно есть уже все: и новые реальности глобальной экономики, и технологии, — чтобы появилась новая архитектура мировой торговли. Она приходит не взамен старым институтам и старым торговым путям, она их дополняет. Это очень важное замечание, потому что буквально несколько дней назад мы вернулись из Китая, где проходил знаковый саммит ШОС. Ключевая тональность этого мероприятия, по сути, единственная — это тональность позитивного развития», — подчеркнул Орешкин.

Он также заявил, что санкции и торговые ограничения позитивно повлияли на Россию. Он отметил, что положительное влияние санкций также скоро начнут ощущать и такие крупные экономики, как Китай и Индия.

«Я думаю, со временем каждая страна мирового большинства будет просто просить, чтобы против нее ввели санкции, смотря на позитивный эффект, который этот процесс дает», — сказал он.

Главный экономист центра прикладных исследований TALAP Рахим Ошакбаев добавил, что наложенные на Россию санкции только стимулировали инновации и развитие такого важного качества, как антихрупкость.

«Результат налицо, и он поражает не только внешних наблюдателей, но и даже российских экономистов, в какой степени российская экономика благодаря сочетанию экономической политики, госуправления и частных инициатив смогла проявить эту устойчивость», — сказал Ошакбаев.

Основатель Beijing Hengce Investment Consulting Co (Китай) Цзянь Лянь отметил еще один значимый тренд — переход на национальные валюты. Страны создают новые условия для повышения эффективности экономики и добиваются этого мирными средствами.

«Существуют огромные рынки людских ресурсов, рабочей силы. И мы в Китае планируем привлекать рабочую силу из Эфиопии. Совместно с Россией мы сейчас пытаемся осуществить этот проект, основываясь на достижениях Китая в развитии технологий. Очень важно то, что мы все расчеты проводим в рублях. И это очень важно, потому что до сих пор в Эфиопии американский доллар был основной резервной валютой. Сейчас происходит переход на национальные валюты», — сказал Цзянь Лянь.

Гендиректор по логистике госкорпорации «Росатом», гендиректор ПАО «Дальневосточное морское пароходство» Петр Иванов оценил роль собственного флота в вопросах связанности.

«Сегодня, говоря о развитии международной торговли и обеспечении связанности, мы понимаем, что, как говорил Петр Первый: „У кого есть флот, у того есть две руки“. Мы почувствовали это, когда многие международные компании и альянсы, которые контролируют 80% международной торговли, ушли из России и ставки выросли в 10 раз, и это ударило по связанности и международной торговле. Поэтому акцент на собственный флот — это основа стабильности международной торговли. И те страны, которые этот акцент делают, они всегда будут иметь возможность обеспечить экспертно-импортные коммуникации. И мы сейчас тоже идем по этому пути», — отметил Иванов.

Об Открытом диалоге

Первый открытый диалог «Будущее мира. Новая платформа глобального роста» прошел в НЦ «Россия» в Москве с 28 по 30 апреля. Эксперты обсуждали будущее мировой экономики. Мероприятие собрало почти 700 эссе от представителей науки, бизнеса, госструктур, молодежных и экспертных сообществ из 102 стран.

В Москву на очную программу приехали более 100 гостей из 48 стран. Это эксперты мирового масштаба, авторы эссе. Наибольший интерес вызвала тема «Инвестиции в человека» (41%), «Инвестиции в связанность» (24%), «Инвестиции в технологии» (22%) и «Инвестиции в среду» (13%).

Открытый диалог продолжился на ПМЭФ. 18 июня прошла сессия «Формируя новую платформу глобального роста», организованная НЦ «Россия». Модератор сессии, заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин озвучил основные вызовы и приоритеты стран мирового большинства, которые становятся архитектурой нового глобального уклада. В рамках сессии также был представлен доклад по итогам Открытого диалога, подготовленный партнером НЦ «Россия» — центром отраслевой экспертизы «Третий Рим». Документ содержит аналитический обзор глобальных трендов, сформированных экспертами и участниками Открытого диалога более чем из 100 стран.

Было принято решение о проведении Открытого диалога ежегодно. В следующем году он должен стать более масштабным: с дополнительными практическими днями и новыми возможностями для участников в общении и знакомстве с материалами каждой питч-сессии.

Запись трансляции экспертной сессии Открытого диалога во Владивостоке доступна на сайте russia.ru и в официальных соцсетях НЦ «Россия».