Москвичам рассказали о погоде на выходных

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что в грядущие субботу и воскресенье жители столичного региона могут рассчитывать на прохладную, но ясную погоду. Днем температура воздуха достигнет приблизительно 23 градусов тепла, сообщает «Вечерняя Москва» .

В выходные дни, 6 и 7 сентября, ожидается повышение температуры. По словам метеоролога, потепление начнется уже ночью.

«В ночные часы температурные показатели будут колебаться в пределах плюс 9–11 градусов в Москве, плюс 7–12 градусов — по области, что уже превышает показатели предыдущей ночи. Днем прогнозируется от 18 до 23 градусов тепла. При этом ветер сохранит северное и северо-восточное направление, двигаясь со скоростью 3–8 метров в секунду, а солнце будет выглядывать чаще», — поделился Ильин.

Он также заверил, что атмосферное давление в выходные дни не будет сильно колебаться. В субботу оно составит 755 мм рт. ст., а в воскресенье поднимется до 757 мм рт. ст. Такое незначительное изменение давления не должно оказать заметного влияния на самочувствие людей, заключил синоптик.