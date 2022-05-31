РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 31 мая. Воспитанница СШОР «Олимп» Домодедова Кристина Невмянова вошла в состав сборной России по боксу, сообщается на странице администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

С 21 по 28 мая в Королеве прошло первенство России по боксу среди девушек 15-16 лет. В соревнованиях приняли участие 390 сильнейших спортсменок из 43 регионов страны.

Кристина Невмянова под руководством тренера Игоря Спирина завоевала золотую медаль и звание «Кандидат в мастера спорта». Также она стала первым номером сборной страны в весовой категории 46 кг.

Знаками отличия «Спортивная доблесть» III степени наградили тренера по боксу СШОР «Олимп» Игоря Спирина и его воспитанницу - мастера спорта России Елену Жиляеву за большой вклад, внесенный в развитие спорта Московской области.

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