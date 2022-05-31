РИАМО (МЫТИЩИ) - 31 мая. В мае сотрудники МБУ «МФЦ Мытищи» и АО «Мособлгаз» встретились с жителями населенных пунктов Подрезово, Терпигорьево, Трудовая Южная, Трудовая, Большое Ивановское по вопросам соцгазификации, сообщается на странице МФЦ округа в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники МФЦ Мытищ активно продолжают практику совместных выездов с сотрудниками «Мособлгаза» в рамках программы «Социальная газификация».

С прошлого года в рамках поддержки программы социальной газификации представители «Мособлгаза» и многофункциональных центров осуществляют совместные выездные мероприятия в различные удаленные от городов населенные пункты для встреч с гражданами.

Во время этих выездов жители могут получить консультацию по техническим вопросам у сотрудников «Мособлгаза», а у сотрудников МФЦ - по сопутствующим услугам и вопросам Росреестра, связанным с регистрацией недвижимости, присвоением адреса объекту недвижимости, учетом изменений, а также по оформлению заявок на газификацию через Региональный портал государственных и муниципальных услуг (РПГУ).

Подать заявку на комплексный договор можно на сайте АО «Мособлгаз».

Интерактивная карта социальной газификации Подмосковья, информирующая о том, как и когда будет газифицирован конкретный дом, доступна по ссылке: https://mosoblgaz.ru/gazification/map/.

Также работает горячая линия по социальной газификации: 8(800)100-75-75.

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