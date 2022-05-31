РИАМО (КОРОЛЕВ) - 31 мая. Инспекторы ГИБДД в Королеве до 5 июня проконтролируют соблюдение ПДД детьми‑пешеходами, сообщает пресс-центр отдела ГИБДД УМВД России по городскому округу.
Госавтоинспекторы проведут оперативно-профилактическое мероприятие «Ребенок – пассажир, пешеход» для профилактики и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма.
Особое внимание инспекторы обратят на профилактику и пресечение нарушений ПДД со стороны детей-пешеходов, а также со стороны водителей, нарушающих правила перевозки несовершеннолетних в автомобиле.
Родители должны как можно чаще напоминать своим детям правила безопасного поведения на дорогах, контролировать местонахождение своих детей и быть примером для них в соблюдении ПДД.
При перевозке детей в автотранспорте необходимо использовать детские удерживающие устройства и ремни безопасности.
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