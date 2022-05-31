РИАМО - 31 мая. Подмосковье является лидером среди российских регионов по числу строящихся и вводимых в эксплуатацию школ, сообщила заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.

Зампред правительства РФ Татьяна Голикова и губернатор Московской области Андрей Воробьев во вторник дали одновременный старт строительству 20 школ в Подмосковье. Закладка первого камня прошла в Красногорске в микрорайоне Павшинская Пойма, где построят комплекс, включающий школу на 1,5 тыс. мест и детсад на 200 мест.

«Московская область является абсолютным лидером. Она строит и вводит и объектов, и ученических мест значительно больше, чем другие субъекты РФ», – сказала вице-премьер.

«Московская область является абсолютным лидером. Она строит и вводит и объектов, и ученических мест значительно больше, чем другие субъекты РФ», – сказала вице-премьер.

Подмосковье – это один из немногих регионов страны, который прирастает новыми жителями, уточнила Голикова.

Она отметила, что в 2023-2025 годах на строительство школ Московская область получит 3,5 млрд рублей из федерального бюджета.

«С начала реализации нацпроекта «Современная школа», а он был объявлен президентом в 2018 году, уже введена 321 школа на 207 тыс. мест. К окончанию проекта, пока это 2024 год, в стране появится 1,3 тыс. школ с 1 млн ученических мест», – добавила Голикова.

По ее словам, сейчас также важно повышать качество образования.

«Мы и дальше будем поддерживать образование не только в школах, в высших и средних учебных учреждениях, но и поддерживать программы подготовки и переподготовки учителей», – заключила Голикова.

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