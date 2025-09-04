Десятков: новый путепровод МЖД свяжет Ярославское и Алтуфьевское шоссе

Стартовало устройство свайного основания под опору путепровода со стороны Хибинского проезда на северо-востоке столицы, сказал руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Василий Десятков.

Объект пройдет над путями Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД) от Анадырского проезда до Хибинского проезда. Его протяженность составит 370 м.

«С помощью специальных буровых установок началось устройство свайного основания под опору путепровода со стороны Хибинского проезда. Открытие путепровода создаст поперечную связь от Ярославского до Дмитровского шоссе. Он разгрузит магистрали и улучшит транспортную доступность внутри кварталов», – прокомментировал Десятков.

В рамках проекта планируют реконструировать Анадырский и Хибинский проезды, улицы Менжинского и Дудинку, а также построить Проектируемый проезд № 4337. В итоге появится 4,3 км дорог.

Прилегающую территорию благоустроят и озеленят. Все работы планируют завершить в 2028 году. Жители получат не только модернизированную улично-дорожную сеть, которая объединит районы Ярославский, Бабушкинский и Лосиноостровский, но и комфортный альтернативный маршрут до станций метро, МЖД и наземного городского транспорта.

Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что новый путепровод свяжет три района северо-востока Москвы.