сегодня в 10:31

В Подольске в ходе модернизации площадок начали устанавливать игровые конструкции

В Подольске в ходе модернизации двух больших детских площадок по 300 кв. м приступили к установке малых игровых форм, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Игровые пространства возвели по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева несколько лет назад.

В микрорайоне Климовск на улице Ихтиманской, 3, рабочие уже заливают бетон для малых архитектурных форм. На Парковой, 37, начинают собирать яркие и безопасные игровые конструкции.

Работы ведутся в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды». Торжественное открытие обновленных площадок состоится в ближайшее время при благоприятных погодных условиях.

Ранее по просьбам жителей на улице Высотной модернизировали две новые детские зоны. У дома 21 открыли обновленную игровую площадку площадью 100 квадратных метров. Там сделали удобные качели и горки, яркий игровой комплекс и безопасное прорезиненное покрытие. Для малышей в день открытия подготовили веселую развлекательную программу.

Рядом возле домов 23, 25 и 27/14, обустроили спортивную площадку для воркаута. Для активных тренировок уложили современное покрытие, установили гимнастический комплекс, силовые тренажеры, подвесили кольца и канат.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», - отметил Воробьев.