РИАМО - 31 мая. Приоритетом в развитии системы образования Подмосковья является повышение его качества, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В этом году в школы региона пойдет более 1 млн учеников, плюс 40 тыс. школьников каждый год.

«Мы дальше будем строить школы, но самое главное - мы работаем над качеством образования», - сказал Воробьев.

Он отметил, что важно вести воспитательный процесс вместе с родителями.

Губернатор Подмосковья и зампред правительства РФ Татьяна Голикова дали одновременный старт строительству 20 школ в регионе.

Первый камень заложили в микрорайоне Павшинская Пойма Красногорска. Там будет построен воспитательно-образовательный комплекс, включающий школу на 1500 мест и детсад на 200 мест. Рядом оборудуют детские и спортивные площадки.

Образовательные учреждения планируется построить за 20 месяцев, чтобы 1 сентября 2024 года они смогли принять учеников и воспитанников.

Строительство по федеральному проекту «Современная школа» также начнется в городских округах Балашиха, Дмитров, Долгопрудный, Домодедово, Зарайск, Истра, Лобня, Одинцовский, Пушкинский, Реутов, Солнечногорск, Ступино, Щелково. Учебные заведения будут введены в 2023-2025 годах. Всего будет создано 19 025 школьных мест в 14 городских округах.

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