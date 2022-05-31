РИАМО - 31 мая. Приоритетом в развитии системы образования Подмосковья является повышение его качества, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
В этом году в школы региона пойдет более 1 млн учеников, плюс 40 тыс. школьников каждый год.
Он отметил, что важно вести воспитательный процесс вместе с родителями.
Губернатор Подмосковья и зампред правительства РФ Татьяна Голикова дали одновременный старт строительству 20 школ в регионе.
Первый камень заложили в микрорайоне Павшинская Пойма Красногорска. Там будет построен воспитательно-образовательный комплекс, включающий школу на 1500 мест и детсад на 200 мест. Рядом оборудуют детские и спортивные площадки.
Образовательные учреждения планируется построить за 20 месяцев, чтобы 1 сентября 2024 года они смогли принять учеников и воспитанников.
Строительство по федеральному проекту «Современная школа» также начнется в городских округах Балашиха, Дмитров, Долгопрудный, Домодедово, Зарайск, Истра, Лобня, Одинцовский, Пушкинский, Реутов, Солнечногорск, Ступино, Щелково. Учебные заведения будут введены в 2023-2025 годах. Всего будет создано 19 025 школьных мест в 14 городских округах.
Будь в курсе! Подписывайся на Telegram-канал РИАМО.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии