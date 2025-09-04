РЭО: в Красноярском крае создадут шесть новых экообъектов

В Красноярском крае подписали 6 концессий на создание объектов по обращению с отходами. Данная возможность предоставлена распоряжением Правительства РФ № 649-р, согласно которому 19 регионам разрешено создавать новые объекты, минуя конкурсные процедуры, этом сообщила пресс-служба РЭО.

«Концессии без конкурса дают возможность регионам быстрее запускать строительство современных объектов, что напрямую влияет на выполнение задач национального проекта „Экологическое благополучие“ и внедрение экономики замкнутого цикла. Красноярский край одним из первых комплексно использовал этот механизм. Общий объем инвестиций в строительство составит 14,25 млрд рублей», — отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

Реализацией проектов займется ООО «Красноярский РЭО». В Богучанском районе планируется построить экотехнопарк производительностью 21 тыс. тонн в год, в Канске — объект на 115 тыс. тонн, в Минусинске — на 75 тыс. тонн, в Назарово — на 121 тыс. тонн, в Норильске — на 71 тыс. тонн, а в Лесосибирске — на 45 тыс. тонн.

Суммарная мощность новых предприятий позволит обрабатывать 448 тыс. тонн отходов ежегодно, утилизировать 158 тыс. тонн (из которых 126 тыс. тонн составляет органика и 32 тыс. тонн — обезвреживание), а также размещать 323 тыс. тонн.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Основная миссия РЭО — выстроить в России комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). С 2025 года в РФ начал действовать новый национальный проект «Экологическое благополучие», который пришел на смену нацпроекту «Экология», завершившемуся в 2024 году. В рамках одного из его направлений поставлена цель по созданию экономики замкнутого цикла, которая должна обеспечить к 2030 году сортировку 100% ежегодно образующихся ТКО, сокращение доли захораниваемых отходов до 50% и вовлечение не менее 25% отходов производства и потребления в хозяйственный оборот в качестве вторичных ресурсов и сырья.